Приведи несколько примеров использования воды человеком

Обществознание
Приведи несколько примеров использования воды человеком
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В качестве питья, отопления( потому что вода в трубах нагревается, от этого мы получаем тепло), гигиены...
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