Математика 15 c+45-12=78
Математика
Математика 15 c+45-12=78
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15с+45-12=78 15с=78-45+12 15с=45 с=45:15 с=3
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