Рано встать толя не любит,но когда идёт речь о рыбалке-это не проблема.пять утра.дедушка его будет,и они с удочками выходят из дому.дорога к озеру лежит через лес.по дороге им встречаются стройные берёзы,молчаливые дубы,могучие...

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Рано встать толя не любит,но когда идёт речь о рыбалке-это не проблема.пять утра.дедушка его будет,и они с удочками выходят из дому.дорога к озеру лежит через лес.по дороге им встречаются стройные берёзы,молчаливые дубы,могучие сосны. вопросы. 1 в каких словах букв больше чем звуков 2 в каких словах звуков больше чем букв.

Автор: Гость