Какой можно Привести пример на тему лицемерие
Русский язык
Какой можно Привести пример на тему лицемерие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Призывы к нравственности католических священников, уличённых, потом, в педофилии
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из 1 ц свеих чблок получили 16 кг сушеных . На сколько килограмов масса сушеных ябло?? меньше массы свежих
Окружающий мир
Какие листья у влаголюбивых растений. на каком расстоянии должна находится книг?? при чтении. заранее спасибо
Математика
Математика