Какой можно Привести пример на тему лицемерие

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Какой можно Привести пример на тему лицемерие
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Гость:
Призывы к нравственности католических священников, уличённых, потом, в педофилии
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