Скласти алгоритм розв"язування задачі: "Сума двох чисел дорівнює a, а їх різниця - b. Знайти ці числа.
Математика
Скласти алгоритм розв"язування задачі: "Сума двох чисел дорівнює a, а їх різниця - b. Знайти ці числа.
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