Скласти алгоритм розв"язування задачі: "Сума двох чисел дорівнює a, а їх різниця - b. Знайти ці числа.

Математика

Скласти алгоритм розв"язування задачі: "Сума двох чисел дорівнює a, а їх різниця - b. Знайти ці числа.

Автор: Гость