Один рабочий работал 3 дня по 7 часов а другой работал 2 дня по 8 часов вместе они делали 481 деталь .Сколько деталей зделал каждый если за 1 час они сделали деталей поровну
Математика
Один рабочий работал 3 дня по 7 часов а другой работал 2 дня по 8 часов вместе они делали 481 деталь .Сколько деталей зделал каждый если за 1 час они сделали деталей поровну
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*7=21 2*8=16 16+21=37 481/37=13 за 1 час 1ый рабочий=13*21=273 дет 2 ой рабочий=16*13=208 деталей
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