Один рабочий работал 3 дня по 7 часов а другой работал 2 дня по 8 часов вместе они делали 481 деталь .Сколько деталей зделал каждый если за 1 час они сделали деталей поровну

Математика

Один рабочий работал 3 дня по 7 часов а другой работал 2 дня по 8 часов вместе они делали 481 деталь .Сколько деталей зделал каждый если за 1 час они сделали деталей поровну

Автор: Гость