Какие из чисел являются делителями,какие кратными:а)2 и 1 (б)3 и 6 (в) 5 и 25 (г)99и 9?
Математика
Какие из чисел являются делителями,какие кратными:а)2 и 1 (б)3 и 6 (в) 5 и 25 (г)99и 9?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 2-кр. 1-дел б) 3-дел 6-кр в)5-дел 25-кр г)99-кр 9-дел
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