Какие из чисел являются делителями,какие кратными:а)2 и 1 (б)3 и 6 (в) 5 и 25 (г)99и 9?

Математика

Какие из чисел являются делителями,какие кратными:а)2 и 1 (б)3 и 6 (в) 5 и 25 (г)99и 9?

Автор: Гость