В слове легкие сколько слогов?

Русский язык
В слове легкие сколько слогов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
легкие - лег , ки ,е то есть 3
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