1- Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. 1) Ночь была ясная, (звёздно) лунная. 2) Листва ложилась на лесную дорожку (бледно) жёлтым пятном. 3) Старое дерево снизу почти ум..рло, и на каждой веточке в..сит (дли...
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1- Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. 1) Ночь была ясная, (звёздно) лунная. 2) Листва ложилась на лесную дорожку (бледно) жёлтым пятном. 3) Старое дерево снизу почти ум..рло, и на каждой веточке в..сит (длинная) предлинная (серо) зелёная борода. 4) Барсук чуть пок..зал нос и в тот же миг спрятался. Через (пол) часа он вновь пок..зал нос, подумал и вовсе скрылся в норе. 5) Я был свидетелем рождения мороза... Только по очень ярко зеленеющей озими можно было различить такой день от (ранне) весеннего. 2.Подчеркни сложные слова как члены предложения. 4.Найдите сложное предложение и подчеркните его грамматическую основу. Пожайлуста побыстрей !!!!!Даю 20 баллов!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ночь была ясная, звёздно -лунная( = ) . 2) Листва ложилась на лесную дорожку бледно- жёлтым ( ~ ) пятном. Старое ДЕРЕВО снизу почти УМЕРЛО , и на каждой веточке ВИСИТ длинная- предлинная( ~ ) серо зелёная БОРОДА . 4) Барсук чуть показал нос и в тот же миг спрятался. Через полчаса( -.-.- ) он вновь показал нос, подумал и вовсе скрылся в норе. 5) Я был свидетелем рождения мороза... Только по очень ярко зеленеющей озими можно было различить такой день от ранневесеннего( ~)
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