Для пошива костюма Купили 3 метра 50 сантиметров ткани двух видов ткани первого вида купили на 1 метр 30 сантиметров больше чем второго Можно ли сшить костюм из этой ткани если на брюки нужно 2 метра ткани первого вида а на пид...

Математика

Для пошива костюма Купили 3 метра 50 сантиметров ткани двух видов ткани первого вида купили на 1 метр 30 сантиметров больше чем второго Можно ли сшить костюм из этой ткани если на брюки нужно 2 метра ткани первого вида а на пиджак 1 м 20см ткани второго вила

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