Для пошива костюма Купили 3 метра 50 сантиметров ткани двух видов ткани первого вида купили на 1 метр 30 сантиметров больше чем второго Можно ли сшить костюм из этой ткани если на брюки нужно 2 метра ткани первого вида а на пид...
Математика
Для пошива костюма Купили 3 метра 50 сантиметров ткани двух видов ткани первого вида купили на 1 метр 30 сантиметров больше чем второго Можно ли сшить костюм из этой ткани если на брюки нужно 2 метра ткани первого вида а на пиджак 1 м 20см ткани второго вила
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3,5 - 1,3)/2=1,1 - ткани 2-го вида 1,1+1,3=2,4 - ткани 2-го вида Сшить нельзя
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