Запиши проверочная слова.Сколько будет проверочные слов для каждого слова?голодать стебелек стерпеть стерженек бережок

Русский язык
Запиши проверочная слова.Сколько будет проверочные слов для каждого слова?голодать стебелек стерпеть стерженек бережок
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Голод, голодный. стебель. терпит. стержень. берег.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Напешите 3 предложения о русском сувенире на английском языке
Ответить
Математика
Используя формулу путиs= ut,найди неизвестную величинуs= 60см u=15см/с t=
Ответить
Обществознание
О каких потребностях герой в поет в фильме "магия черная и белая"?
Ответить
Математика
Из чисел 1, 3, 6, 7, 9, 15, 23, 28 и 37 выпишите числа, имеющие: 1) только один делитель; 2) тольк?? два делителя; 3) больше двух делителей
Ответить
Окружающий мир
Приведи несколько примеров использования воды человеком
Ответить