Запиши проверочная слова.Сколько будет проверочные слов для каждого слова?голодать стебелек стерпеть стерженек бережок
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Запиши проверочная слова.Сколько будет проверочные слов для каждого слова?голодать стебелек стерпеть стерженек бережок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Голод, голодный. стебель. терпит. стержень. берег.
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