О каких потребностях герой в поет в фильме "магия черная и белая"?

Обществознание
О каких потребностях герой в поет в фильме "магия черная и белая"?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
О потребностях жизни
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