Используя формулу путиs= ut,найди неизвестную величинуs= 60см u=15см/с t=

Математика
Используя формулу путиs= ut,найди неизвестную величинуs= 60см u=15см/с t=
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как v=s:t 60:15 = 4 см Ответ: 4 см
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