Какую роль играют муравьи в природе?

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Какую роль играют муравьи в природе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Их роль очень значима: повышение плодородия почвы, уничтожение вредителей, увеличение численности полезных животных и много чего еще.
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