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Разобрать слово как часть речи заморозок
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Разобрать слово как часть речи заморозок
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Подлежащее выраженное сущ.
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