Разобрать слово как часть речи заморозок

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Разобрать слово как часть речи заморозок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подлежащее выраженное сущ.
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