Проверочное слово слова ручонка

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Проверочное слово слова ручонка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Руки или ручки А вообще зачем это слово проверять
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