Аня разговаривает по телефону и крутит в руках листок бумаги и ножницы. Сначала она 6 раз сложила листок пополам — поочерёдно вдоль и поперёк, — а потом, не разворачивая, отрезала у него 4 угла. Если теперь Аня развернёт листок...

Математика

Аня разговаривает по телефону и крутит в руках листок бумаги и ножницы. Сначала она 6 раз сложила листок пополам — поочерёдно вдоль и поперёк, — а потом, не разворачивая, отрезала у него 4 угла. Если теперь Аня развернёт листок, сколько в нём будет дыр? Отрезанный на границе листа кусок дырой не считается.

Автор: Гость