Аня разговаривает по телефону и крутит в руках листок бумаги и ножницы. Сначала она 6 раз сложила листок пополам — поочерёдно вдоль и поперёк, — а потом, не разворачивая, отрезала у него 4 угла. Если теперь Аня развернёт листок...
Математика
Аня разговаривает по телефону и крутит в руках листок бумаги и ножницы. Сначала она 6 раз сложила листок пополам — поочерёдно вдоль и поперёк, — а потом, не разворачивая, отрезала у него 4 угла. Если теперь Аня развернёт листок, сколько в нём будет дыр? Отрезанный на границе листа кусок дырой не считается.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложить 6 раз пополам - это значит сложить в 2^6 = 64 раза. Если вырезать все 4 угла, то получится много дыр. Но часть дыр окажется на краю, они не считаются. Внутри остается 7 на 7 = 49 дыр.
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