Анкета(Вопросы) про спорт,10-15. Не меньше. Дам 10 баллов.Срочно(Побыстрей)
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Анкета(Вопросы) про спорт,10-15. Не меньше. Дам 10 баллов.Срочно(Побыстрей)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В каком году была первая олимпиада? В каком году проводилась олимпиада в москве? Кто самый титулованный борец вольного стиля из всех кто существовал когда либо? - это Бувайсар Сайтиев. Олимпийский символ России - чебурашка. В каком году был создан футбол? Родина футбола? Какая длина марафонского бега? В каком виде плавания участвуют только девушки ? -синхронное плавание. Кому присуждается звание мастер спорта международного класса?
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