Антоним к слову"Жираф". Срочно!!! Заранее спасибо)))

Русский язык
Антоним к слову"Жираф". Срочно!!! Заранее спасибо)))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бегемот. Потому, что у жирафа длинная шея, а у бегемота короткая. И жираф пятнистый, а бегемот нет.
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