Во поле березонька стояла. с листьев дождинки скатываются на травинки. как на тоненький ледок выпал беленький снежок. даже ночью муравьишка не пропустит свой домишко. плывет кораблик на восток. (найдите в этих словах суффиксы.!...
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Во поле березонька стояла. с листьев дождинки скатываются на травинки. как на тоненький ледок выпал беленький снежок. даже ночью муравьишка не пропустит свой домишко. плывет кораблик на восток. (найдите в этих словах суффиксы.!!!!!!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Березонька - оньк дождинки-инк травинки- инк ледок- ок беленький- еньк тоненький-еньк снежок-ок муравьишка-ишк домишко-ишк кораблик-ик
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