Во поле березонька стояла. с листьев дождинки скатываются на травинки. как на тоненький ледок выпал беленький снежок. даже ночью муравьишка не пропустит свой домишко. плывет кораблик на восток. (найдите в этих словах суффиксы.!...

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Во поле березонька стояла. с листьев дождинки скатываются на травинки. как на тоненький ледок выпал беленький снежок. даже ночью муравьишка не пропустит свой домишко. плывет кораблик на восток. (найдите в этих словах суффиксы.!!!!!!)

Автор: Гость