Antworten Sie auf die Fragen

1.Er stellt den Stuhl neben das Fenster. Der Stuhl steht vor dem Fenster. 2.Er stellt den Fernsehapparat zwischen das Regal und den Sessel. Der Fernsehapparat steht zwischen dem Regal und dem Sessel. 3.Er hängt das Bild an die Wand. Das Bild hängt an der Wand. 4.Er hängt die Leuchte über den Tisch. Die Leuchte hängen über dem Tisch. 5.Sie hängen Gardinen an das Fenster. Die Gardinen hängen an dem Fenster. 6.Er legt das Buch auf den Tisch. Das Buch liegt auf dem Tisch. 7. Er legt die Zeitschriften unter das Buch. Die Zeitschriften liegen unter dem Buch.