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Ақыл сөзіне синоним
Қазақ тiлi
Ақыл сөзіне синоним
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синоним что ли??????????
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