Аравийская задача.у мухамеда было 17 верблюдов.он разделил на старшего сына половину,среднему третину,молодшому дев.ятину.сины не могли подилити.как мудрец помог разделить наследство
Математика
Аравийская задача.у мухамеда было 17 верблюдов.он разделил на старшего сына половину,среднему третину,молодшому дев.ятину.сины не могли подилити.как мудрец помог разделить наследство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он добавил своего верблюда получилось всего 18. от 18 он взял половину=9 -старшму сыну от 18 он взял третью часть - 6 верблюдов - отдал среднему от 18 же взял 9 часть - 2 верблюда - отдал младшему сыну всего сыновьям раздал 9+6+2 = 17 верблюдов отца. оставшегося верблюда опять забрал себе)))!! По -моему, так. Прикольный фокус)
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