Аравийская задача.у мухамеда было 17 верблюдов.он разделил на старшего сына половину,среднему третину,молодшому дев.ятину.сины не могли подилити.как мудрец помог разделить наследство

Гость: Гость:

Он добавил своего верблюда получилось всего 18. от 18 он взял половину=9 -старшму сыну от 18 он взял третью часть - 6 верблюдов - отдал среднему от 18 же взял 9 часть - 2 верблюда - отдал младшему сыну всего сыновьям раздал 9+6+2 = 17 верблюдов отца. оставшегося верблюда опять забрал себе)))!! По -моему, так. Прикольный фокус)