Аравийская задача.у мухамеда было 17 верблюдов.он разделил на старшего сына половину,среднему третину,молодшому дев.ятину.сины не могли подилити.как мудрец помог разделить наследство

Математика
Аравийская задача.у мухамеда было 17 верблюдов.он разделил на старшего сына половину,среднему третину,молодшому дев.ятину.сины не могли подилити.как мудрец помог разделить наследство
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он добавил своего верблюда получилось всего 18. от 18 он взял половину=9 -старшму сыну от 18 он взял третью часть - 6 верблюдов - отдал среднему от 18 же взял 9 часть - 2 верблюда - отдал младшему сыну всего сыновьям раздал 9+6+2 = 17 верблюдов отца. оставшегося верблюда опять забрал себе)))!! По -моему, так. Прикольный фокус)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Для приготовления вишневого варенья на 2 части вишни берут 3 части сахара. сколько вишни и сколько сахара пошло на варенье, если сахара израсходова...
Ответить
Математика
В коробке лежит 12 карандашей-8 простых и 4 цветных. Какое наименьшее количество карандашей надо взять из коробки, не глядя в нее, чтобы среди них ...
Ответить
Математика
Решить систему уравнений 2y-5x=7 15x-6y= -21
Ответить
Математика
Решите задачу:Длина прямоугольника 8м, а ширина на 70 дм короче. Чему равен его пери??етр
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста! Найдите площадь круга, вписанного в правильный треугольни?? со стороной 6 см.
Ответить