В коробке лежит 12 карандашей-8 простых и 4 цветных. Какое наименьшее количество карандашей надо взять из коробки, не глядя в нее, чтобы среди них оказался хотя бы один цветной карандаш?
Математика
В коробке лежит 12 карандашей-8 простых и 4 цветных. Какое наименьшее количество карандашей надо взять из коробки, не глядя в нее, чтобы среди них оказался хотя бы один цветной карандаш?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наименьшее количество это 9 потому, что если достанем 1 может будет 1 простой, если 2 то может будет 2 простых, если 3 то может будет 3 простых, если 4 то может будет 4 простых, если 5 то может будет 5 простых,если 6 то может будет 6 простых, если 7 то может будет 7 простых, если 8 то может будет 8 простых, а вот девять почему потому, что простых всего 8 .
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