Решите задачу:Длина прямоугольника 8м, а ширина на 70 дм короче. Чему равен его пери??етр
Математика
Решите задачу:Длина прямоугольника 8м, а ширина на 70 дм короче. Чему равен его пери??етр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8м=80дм 80-70=10 дм ширина (80+10)*2=90*2= 180 дм периметр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Алгебра
Помогите,пожалуйста!) На рисунках изображены графики функций вида y=ax^2+c. Установите соответствие между графиками и коэффициентами a каждой из ...
Физика
Как объяснить формулу Q1=Q2? Ну т.е. расмусолить её до подробносей. Что она обозначае?? и т.д. Срочно нужно,пожалуйста.