Решите задачу:Длина прямоугольника 8м, а ширина на 70 дм короче. Чему равен его пери??етр

Математика

Решите задачу:Длина прямоугольника 8м, а ширина на 70 дм короче. Чему равен его пери??етр

Автор: Гость