Решите задачу:Длина прямоугольника 8м, а ширина на 70 дм короче. Чему равен его пери??етр

Математика
Решите задачу:Длина прямоугольника 8м, а ширина на 70 дм короче. Чему равен его пери??етр
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8м=80дм 80-70=10 дм ширина (80+10)*2=90*2= 180 дм периметр
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