Помогите,пожалуйста!) На рисунках изображены графики функций вида y=ax^2+c. Установите соответствие между графиками и коэффициентами a каждой из функций. Намного важны не сами ответы, а решения.

Алгебра

Помогите,пожалуйста!) На рисунках изображены графики функций вида y=ax^2+c. Установите соответствие между графиками и коэффициентами a каждой из функций. Намного важны не сами ответы, а решения.

Автор: Гость