Помогите,пожалуйста!) На рисунках изображены графики функций вида y=ax^2+c. Установите соответствие между графиками и коэффициентами a каждой из функций. Намного важны не сами ответы, а решения.

Алгебра
Помогите,пожалуйста!) На рисунках изображены графики функций вида y=ax^2+c. Установите соответствие между графиками и коэффициентами a каждой из функций. Намного важны не сами ответы, а решения.
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