Теория вероятности помогите решить 5 вариант
Математика
Теория вероятности помогите решить 5 вариант
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 0,6 * 0,4 = 0,24 в других двух я сомневаюсь, извини.
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