СРОЧНЯК! ДОВОЛЬНО ТВОРЧЕСКИЙ ВОПРОС Скиньте фото известных зданий, который имею?? форму прямоугольного параллелепипеда и треугольной призмы (это крыша)

Математика
СРОЧНЯК! ДОВОЛЬНО ТВОРЧЕСКИЙ ВОПРОС Скиньте фото известных зданий, который имею?? форму прямоугольного параллелепипеда и треугольной призмы (это крыша)
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Гость:
БИГ БЕН СПАССКАЯ БАШНЯ НОТР-ДАМ
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