СРОЧНЯК! ДОВОЛЬНО ТВОРЧЕСКИЙ ВОПРОС Скиньте фото известных зданий, который имею?? форму прямоугольного параллелепипеда и треугольной призмы (это крыша)

Математика

СРОЧНЯК! ДОВОЛЬНО ТВОРЧЕСКИЙ ВОПРОС Скиньте фото известных зданий, который имею?? форму прямоугольного параллелепипеда и треугольной призмы (это крыша)

Автор: Гость