СРОЧНЯК! ДОВОЛЬНО ТВОРЧЕСКИЙ ВОПРОС Скиньте фото известных зданий, который имею?? форму прямоугольного параллелепипеда и треугольной призмы (это крыша)
Математика
СРОЧНЯК! ДОВОЛЬНО ТВОРЧЕСКИЙ ВОПРОС Скиньте фото известных зданий, который имею?? форму прямоугольного параллелепипеда и треугольной призмы (это крыша)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
БИГ БЕН СПАССКАЯ БАШНЯ НОТР-ДАМ
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