В ромбе высота опущенная из вершины тупого угла равна 8 см, делит основание попола??. найти диагонали и углы ромба

Геометрия

В ромбе высота опущенная из вершины тупого угла равна 8 см, делит основание попола??. найти диагонали и углы ромба

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