В ромбе высота опущенная из вершины тупого угла равна 8 см, делит основание попола??. найти диагонали и углы ромба

Геометрия
В ромбе высота опущенная из вершины тупого угла равна 8 см, делит основание попола??. найти диагонали и углы ромба
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ABCD-ромб,BH_|_AD,AH=HD,BH=8см AH=1/2AB⇒<ABH=30⇒<A=90-30=60 <B=180-<A=180-60=120 AB=BH/sin60=8:√3/2=16/√3см <ABD=<CBD=1/2<B=60⇒ΔABD-равносторонний⇒BD=16/√3см S=AD*BH=BD*AC AC=AD*BH/BD=BH=8
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