В треугольник со сторонами 5, 8 и 10 вписана окружность. К окружности проведена каса??ельная, пересекающая две стороны треугольника. Какое наибольшее значение может быть у периметра треугольника, отсеченного этой касательной от...
Математика
В треугольник со сторонами 5, 8 и 10 вписана окружность. К окружности проведена каса??ельная, пересекающая две стороны треугольника. Какое наибольшее значение может быть у периметра треугольника, отсеченного этой касательной от исходного треугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если к окружности проведены две касательные из одной точки, то они равны. P(ΔAKL) =AK+AL+KO+OL=AK+AL+KM+LP=AM+AP=2AM. 2AM= P(ΔABC)-BC-MB-PC= P(ΔABC)-2BC. Так же и для других касательных. Поэтому возможны три значения периметров отсеченных касательными треугольников. 1. 23-2*5 = 13 см. 2. 23-2*10 = 3 см. 3. 23-2*8 = 7 см. Наибольшее значение 13 см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Какие из перечисленных отрядов насекомых относятся к отделу Насекомые с неполным метаморфозом: а) стрекозы б) таракановые в) ручейники г) р...
Математика
Помогите решить задачи.1.Задача.З 40см дроту зигнули квадрат а з 27 см ривносторонни?? трикутник.Поривняй довжини сторин квадрата и трикутника. Зад...