В треугольник со сторонами 5, 8 и 10 вписана окружность. К окружности проведена каса??ельная, пересекающая две стороны треугольника. Какое наибольшее значение может быть у периметра треугольника, отсеченного этой касательной от...

Математика
В треугольник со сторонами 5, 8 и 10 вписана окружность. К окружности проведена каса??ельная, пересекающая две стороны треугольника. Какое наибольшее значение может быть у периметра треугольника, отсеченного этой касательной от исходного треугольника?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если к окружности проведены две касательные из одной точки, то они равны.  P(ΔAKL) =AK+AL+KO+OL=AK+AL+KM+LP=AM+AP=2AM. 2AM= P(ΔABC)-BC-MB-PC= P(ΔABC)-2BC.  Так же и для других касательных. Поэтому возможны три значения периметров отсеченных касательными треугольников. 1.  23-2*5 = 13 см. 2. 23-2*10 = 3 см. 3. 23-2*8 = 7 см.  Наибольшее значение 13 см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Какое число разделили на 12, если получили 5 а остаток 3?
Ответить
Русский язык
Применяя транскрипцию покажите расхождение :вновь -вно[ф]
Ответить
Другие предметы
Какие из перечисленных отрядов насекомых относятся к отделу Насекомые с неполным метаморфозом: а) стрекозы б) таракановые в) ручейники г) р...
Ответить
Математика
Помогите решить задачи.1.Задача.З 40см дроту зигнули квадрат а з 27 см ривносторонни?? трикутник.Поривняй довжини сторин квадрата и трикутника. Зад...
Ответить
Математика
Дано: sina+cosa=y Найди: а) sina×cosa б) sin^3a+cos^3a
Ответить