Помогите, написать сочинение по рассказу золотой рыбки

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Ыбка моя золотая Пушкинскую «Сказку о рыбаке и рыбке» и «Сказку о рыбаке и его жене» братьев Гримм роднит очевидное сходство действующих лиц, сюжета, его развития, многих деталей повествования. Оба рыбака возвращают морю свою необычную добычу, каждое новое желание их жен море встречает с возрастающим волнением, возмущаясь под конец до урагана. В черновике «Сказки о рыбаке и рыбке» подобных совпадений было больше. Старуха, как ее немецкая предшественница, воссела и на папский престол, а затем возжелала стать «владычицей солнца», богом. Завершалась пушкинская сказка на манер гриммовской – словами золотой рыбки: «Ступайте оба в землянку». Обрабатывая «Сказку о рыбаке и его жене», Пушкин, конечно, должен был исключить все чуждое русской жизни.