3 речення з різними видами зв'язку з літератури.
Українська мова
3 речення з різними видами зв'язку з літератури.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Складносурядне ( На дворі було холодно, але небо світилось синіми барвами). Складнопідрядне ( Ті пісні завжди любі, що несуть радість людям). Безсполучникове (Дихає вітер, линуть пахощі).
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Литература
Математика