Написать краткий рассказ чебурашка

Гость: Гость:

Жил был маленький зверек, его звали Чебурашка. У чебурашки совсем не было друзей, а когда он пел свою любимую песенку, к нему подошел большой ,с добрыми глазами, зеленого цвета крокодил, этого крокодила звали Гена. Гена подошел к чебурашке и сказал ему "ты очень хорошо поешь, я даже завидую твоим друзьям!" Чебурашка грустным голосом ответил "у меня нет друзей" . Тогда из Гененых глаз покатилась слеза и он предложил чебурашке подружиться. И с тех пор они никогда не ссорились и были друзьями на веки вечные