Через 7 лет Свете будет на 2 года больше, чем Олегу сейчас. На сколько лет Олег старше Светы?
Математика
Через 7 лет Свете будет на 2 года больше, чем Олегу сейчас. На сколько лет Олег старше Светы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7-2=5 (л) на 5 лет Олег старше Светы
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