Через 7 лет Свете будет на 2 года больше, чем Олегу сейчас. На сколько лет Олег старше Светы?

Математика

Через 7 лет Свете будет на 2 года больше, чем Олегу сейчас. На сколько лет Олег старше Светы?

Автор: Гость