Решите логарифмическую функцию (пожалуйста:3) log2*x-5/x+5+log2(x^2-25)=0

Алгебра
Решите логарифмическую функцию (пожалуйста:3) log2*x-5/x+5+log2(x^2-25)=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОДЗ (x-5)(x+5)>0 x=5  U x=-5 x∈(-∞;-5) U (5;∞) log(2)[(x-5)*(x-5)(x+5)/(x+5)]=0 log(2)(x-5)²=0 (x-5)²=1 (x-5)²-1=0 (x-5-1)(x-5+1)=0 x-6=0⇒x=6 x-4=0⇒x=4∉ОДЗ Ответ х=6
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