Докажите, что значение выражения (2х+3)(3х-2)-(5х+5)(х+4)-х(20-х) не зависит от переменной х
Алгебра
Докажите, что значение выражения (2х+3)(3х-2)-(5х+5)(х+4)-х(20-х) не зависит от переменной х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Производим действия и получаем: 6х^2 - 4x + 9x - 6 -( 5x^2 + 20x + 5x + 20) + 20x - x^2 = = 6x^2 + 5x - 6 - 5x^2 - 25x - 20 + 20x - x^2 = - 26 --------------------------------------- Примечание: значение выражения не зависит от переменной х только в случае знака + перед последней скобкой . +х(20 - х)
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