ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Find the name for the groups of words. Fill in each of the spaces : 1) ancient, unique, rare, beautiful - ... 2) models making, knitting, sewing, crocheting - ... 3) bowling, fishing, skiing, tennis - ....

Английский язык

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Find the name for the groups of words. Fill in each of the spaces : 1) ancient, unique, rare, beautiful - ... 2) models making, knitting, sewing, crocheting - ... 3) bowling, fishing, skiing, tennis - ... 4) dancing, drama, painting, music - ... 5) stamps, coins, autographs, books - ...

Автор: Гость