Где статическое давление выше – там где скорость течения больше, или там, где она ??еньше?

Физика
Где статическое давление выше – там где скорость течения больше, или там, где она ??еньше?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там где быстро так как оно движется быстрее и давление больше
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