Где статическое давление выше – там где скорость течения больше, или там, где она ??еньше?
Физика
Где статическое давление выше – там где скорость течения больше, или там, где она ??еньше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там где быстро так как оно движется быстрее и давление больше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как разобрать предложение по членам предложениям белка пробиралась сквозь снег в мох достала там с осени спрятанные орехи тут же их съела
Математика
Математика
Математика