Как разобрать предложение по членам предложениям белка пробиралась сквозь снег в мох достала там с осени спрятанные орехи тут же их съела

Русский язык
Как разобрать предложение по членам предложениям белка пробиралась сквозь снег в мох достала там с осени спрятанные орехи тут же их съела
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белка пробиралась,достала,съела-это главные члены.где белка это подлежащее а пробиралась,достала и съела это сказуемое.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
18×(1/9)2 степень -20× 1/9
Ответить
Математика
Найдите f'(x) если f(x)=sin4x
Ответить
Математика
Номер 5 пожалуйста мне срочно! !
Ответить
Русский язык
Как разобрать предложение по членам предложениям белка пробиралась сквозь снег в мох достала там с осени спрятанные орехи тут же их съела
Ответить
Химия
Какое количество вещества хлорида цинка образуется в результате реакции 6 моль цинка и соляной кислоты
Ответить