Как разобрать предложение по членам предложениям белка пробиралась сквозь снег в мох достала там с осени спрятанные орехи тут же их съела

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Как разобрать предложение по членам предложениям белка пробиралась сквозь снег в мох достала там с осени спрятанные орехи тут же их съела

Автор: Гость