Как разобрать предложение по членам предложениям белка пробиралась сквозь снег в мох достала там с осени спрятанные орехи тут же их съела
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Как разобрать предложение по членам предложениям белка пробиралась сквозь снег в мох достала там с осени спрятанные орехи тут же их съела
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Белка пробиралась,достала,съела-это главные члены.где белка это подлежащее а пробиралась,достала и съела это сказуемое.
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Как разобрать предложение по членам предложениям белка пробиралась сквозь снег в мох достала там с осени спрятанные орехи тут же их съела