1. Чему равно общее сопротивление цепи при последовательном и параллельном соединениях потребителей? 2. Как связаны между собой напряжения и сопротивления на участках последовательно соединенной цепи?
Физика
1. Чему равно общее сопротивление цепи при последовательном и параллельном соединениях потребителей? 2. Как связаны между собой напряжения и сопротивления на участках последовательно соединенной цепи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Последовательное подключение: R = R1 + R2 + R3 ...... П араллельное подключение: 1/R = 1/R1 + 1/R2 +1/R3 ..... 2. R = R1 + R2 + R3 ...... U = U1 + U2 + U3 ...... I = U/R, отсюда выразим R: R = U/I. Если сила тока не меняется, то чем больше напряжение, тем больше сопротивление.
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