1. Чему равно общее сопротивление цепи при последовательном и параллельном соединениях потребителей? 2. Как связаны между собой напряжения и сопротивления на участках последовательно соединенной цепи?

Физика

1. Чему равно общее сопротивление цепи при последовательном и параллельном соединениях потребителей? 2. Как связаны между собой напряжения и сопротивления на участках последовательно соединенной цепи?

Автор: Гость