Какую реакцию среды имеют хлориды натрия, магния и кальция? Напишите уравнения р??акций взаимодействия магния с хлороводородной кислотой, с разб. и конц. серной кислотой, с азотной кислотой разб. и конц. При составлении уравн...
Химия
Какую реакцию среды имеют хлориды натрия, магния и кальция? Напишите уравнения р??акций взаимодействия магния с хлороводородной кислотой, с разб. и конц. серной кислотой, с азотной кислотой разб. и конц. При составлении уравнений следует учитывать высокую активность Mg (Е0= -2,36 В)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NaCl -нейтральная MgCl2 - кислотная KCl - нейтральная Mg + 2HCl = MgCl2 + H2 Mg + H2SO4(разб.)= MgSO4 + H2 4Mg + 5H2SO4(конц.)= 4MgSO4 + H2S + 4H2O 4Mg + 10HNO3(разб.)= 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O 4Mg + 10HNO3(конц.)= 4Mg(NO3)2 + N2O + 5H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
1. Чему равно общее сопротивление цепи при последовательном и параллельном соединениях потребителей? 2. Как связаны между собой напряжения и сопр...
Алгебра