Какую реакцию среды имеют хлориды натрия, магния и кальция? Напишите уравнения р??акций взаимодействия магния с хлороводородной кислотой, с разб. и конц. серной кислотой, с азотной кислотой разб. и конц. При составлении уравн...

Химия

Какую реакцию среды имеют хлориды натрия, магния и кальция? Напишите уравнения р??акций взаимодействия магния с хлороводородной кислотой, с разб. и конц. серной кислотой, с азотной кислотой разб. и конц. При составлении уравнений следует учитывать высокую активность Mg (Е0= -2,36 В)

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