1405,6 - (421,03 + 1,4) : 3 + (187,1 – 187,08) · 45 = 8,1 + 4,602 - (35 – 0,5 · 2,5) : 22,5 · 2,93 = 3,813 + 35,088 : 20,64 · 552,7 - 529 + 2,757 – 99,79 = 8 + 0,3 · 294,45 : 0,453 – 4,3 · 2,311 : 0,99373 = 24610 : 492,2 + ...
Математика
1405,6 - (421,03 + 1,4) : 3 + (187,1 – 187,08) · 45 = 8,1 + 4,602 - (35 – 0,5 · 2,5) : 22,5 · 2,93 = 3,813 + 35,088 : 20,64 · 552,7 - 529 + 2,757 – 99,79 = 8 + 0,3 · 294,45 : 0,453 – 4,3 · 2,311 : 0,99373 = 24610 : 492,2 + 9,5 · 1,09 – 0,3 · 33,85 – 2 =
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1)1265,69 2)317,365 3)193 4)48,2
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