В треугольнике углы при основании 65 и 58, высота опущенная на это основание 12 см. на??ти площадь треугольника
Геометрия
В треугольнике углы при основании 65 и 58, высота опущенная на это основание 12 см. на??ти площадь треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
68+58=146 146+12=160 160:2=80
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В треугольник со сторонами 5, 8 и 10 вписана окружность. К окружности проведена каса??ельная, пересекающая две стороны треугольника. Какое наибольш...
Английский язык
Fill in (must/ mustn't, have (has) to/don't (doesn't) have to). 1) you ____ do your homework. 2) I _____take my umbrella. It's raining. 3)You _____...
Математика
Литература