В треугольнике углы при основании 65 и 58, высота опущенная на это основание 12 см. на??ти площадь треугольника

Геометрия

В треугольнике углы при основании 65 и 58, высота опущенная на это основание 12 см. на??ти площадь треугольника

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