У вітряну погоду тиск вітру на перешкоду досягає 1000Па визначити силу яку доведеться прикладати людині йдучі проти вітру якщо площа поверхні тіла перепендикулярної до вітру становить 0.7 м2

Физика
У вітряну погоду тиск вітру на перешкоду досягає 1000Па визначити силу яку доведеться прикладати людині йдучі проти вітру якщо площа поверхні тіла перепендикулярної до вітру становить 0.7 м2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=1000Па, S=0.7 м². F-?  F=pS, F=1000*0,7=700 Н.
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