У вітряну погоду тиск вітру на перешкоду досягає 1000Па визначити силу яку доведеться прикладати людині йдучі проти вітру якщо площа поверхні тіла перепендикулярної до вітру становить 0.7 м2

Физика

У вітряну погоду тиск вітру на перешкоду досягає 1000Па визначити силу яку доведеться прикладати людині йдучі проти вітру якщо площа поверхні тіла перепендикулярної до вітру становить 0.7 м2

Автор: Гость