√4cos^2 x + 1+√4sin^2 x + 3 = 4 подробно решите пж
Алгебра
√4cos^2 x + 1+√4sin^2 x + 3 = 4 подробно решите пж
Ответ(ы) на вопрос:
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√4cos^2x+√4sin^2x=0 √4(cos^2x+sin^2x)=0 √4*1=0 нет решений
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