Почему Байкал является самым крупным хранилищем пресной воды?

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Дно из самых старых озер на планетке, озеро Байкал, по воззрению ученых, имеет возраст около 20 5 миллионов лет, в то время как многие озера земного шара живут около пятнадцати тыщ лет, а потом плавненько исчезают с лица Земли. При всем этом у Байкала нет никаких признаков того, что он стареет. Быстрее, напротив, по догадкам геофизиков, Байкал полностью может считаться зарождающимся большущим океаном. Берега Байкала расползаются с очень большой скорость – около 2-ух см в год. Конкретно с таковой скоростью расползаются и материки Северная и Южная Америки. И вправду, Байкал очень очень похож на океан – это и его большая глубина, и большие водяные массы, и очень высочайшие, практически океанские волны, и сильные штормы, и т.д. Ученые обусловили и линию движения расширения озера: оно движется к Охотскому морю. По воззрению ученых, Байкал – это живое озеро, оно так уникально по своим физическим свойствам, что аналогов ему на планетке не существует. Ведь для разъяснения процессов, происходящих в глубинах озера, необходимо принять существование потусторонних сил, их вмешательство в природу Байкала. А потусторонними принято считать или божественные, или галлактические силы. По другому как разъяснить тот факт, что Байкал одномоментно самоочищается, – практически за несколько часов масляное пятно на поверхности воды безо всяких следов исчезает, рассасываясь на очах? Как разъяснить тот факт, что Байкал дышит, – в особенности приметно это зимой, когда на толстом льду появляется трещинка, над которой возникает густой туман, а через несколько часов трещинка сама по для себя затягивается без следа? Как разъяснить тот факт, что Байкал питается, – остатки погибших животных и отмерших растений исчезают в озере, а временами на берегу ощущается запах «кишечного» газа? Разве все эти факты не обосновывают, что Байкал живет? Те, кто погружался на дно Байкала, молвят, что они ощущают жизнь Байкала практически каждой собственной клеточкой. Ученые выдвинули догадку о том, что в дальнем прошедшем на месте Байкала свалилось галлактическое тело. На этом теле была некоторая форма жизни, очень отличающаяся от земной. На месте падения образовалась глубочайшая трещинка, заполнившаяся в течение веков водой, в какой продолжают свою жизнь споры, прилетевшие из Космоса. Сейчас Байкал является самым большим хранилищем пресной воды на нашей планетке, его припас составляет около 20 процентов всех глобальных объемов озерных пресных вод, а это больше, чем припасы воды всех Величавых озер, расположенных в Северной Америке (Гурон, Онтарио, Мичиган, Верхнее и Эри), взятых вместе. О красе Байкала написано огромное количество книжек, сложено много песен. Совместно с тем озеро является не только лишь одним из наикрасивейших мест на планетке, да и одним из самых таинственнейших. Разные участки этого озера являются темой для сотворения легенд и преданий. Существует неограниченное количество свидетельств свидетелей, наблюдавших на озере разные не поддающиеся объяснению явления.