Помогите пожалуйста! Найдите площадь круга, вписанного в правильный треугольни?? со стороной 6 см.
Математика
Помогите пожалуйста! Найдите площадь круга, вписанного в правильный треугольни?? со стороной 6 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радиус вписанной в правильный треугольник окружностиr= a√3/6, где a - сторона треугольникаr=6√3/6=√3(см)Площадь окружности S=πr²S=π(√3)²=3π=3,14*3=9,42(см²)
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