Помогите пожалуйста! Найдите площадь круга, вписанного в правильный треугольни?? со стороной 6 см.

Математика

Помогите пожалуйста! Найдите площадь круга, вписанного в правильный треугольни?? со стороной 6 см.

Автор: Гость