Арифметическая прогрессия задана условиями:a1=-3 a(n+1)=an+4
Математика
Арифметическая прогрессия задана условиями:a1=-3 a(n+1)=an+4
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an+1=an+4a2=3+4=7a10=a1+9da10=3+9x4a10=39
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