Смешали гидроксид кальция массой 7,4г и хлорид амония массой 21,4г вычеслите обьем(н.у) амьака выделившийся при нагревании смеси.какое вещество взято в избытке?

Гость: Гость:

Ca(OH)2 + 2NH4Cl ----> 2NH3 + CaCl2 + 2H2O n(Ca(OH)2) = 7,4 г : 74 = 0,1 моль n(NH4Cl) = 21,4 : 53,5 = 0,4 моль (примерно) хлорида аммония прореагировало в 2 раза больше, чем гидроксида кальция, значит 0,2 моль. отсюда следует, что хлорид аммония дан в избытке. по вещ-ву в недостатке определяем объем аммиака: 7,4 / 74 = x / 2*22,4 x = (7,4 * 44,8) / 74 x = 4,48