Образуют множественное число от существительных игра, работа, огонь, слово.
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Образуют множественное число от существительных игра, работа, огонь, слово.
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Игры, работы, огни, слова
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